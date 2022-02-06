لبنان | بهدف عرقلة مشروع الحزب الصاروخي… اسرائيل تلاحق شركات لبنانية تتعامل مع حزب الله

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 فبراير 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 6 - فبراير - 2022 6:00 مساءً

وقّع بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الأحد، على أمر توقيف لشركات لبنانية تزود “حزب الله” اللبناني بمواد خام لصناعة الصواريخ الدقيقة.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بأن بيني غانتس وقّع على أمر توقيف لثلاث شركات لبنانية تتعامل مع حزب الله وتزوده بمواد خام لصناعة الصواريخ الدقيقة، وهي المرة الثانية التي تصدر فيها وزارة الجيش أمرا بهذا الشأن، في الأشهر الأخيرة.

وأوضحت الإذاعة العبرية أن الهدف من عملية تقويض هذه الشركات اللبنانية الثلاث عرقلة مشروع حزب الله الصاروخي.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن بيني غانتس أن الحزب يعرض لبنان والمواطنين اللبنانيين للخطر، وبأن إسرائيل ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين اللبنانية، وستعمل بحزم في مواجهة المشروع الإيراني الذي يعمل من داخل لبنان.

وفي هذا السياق اكدت العربية ان إسرائيل تقرر ملاحقة 4 شركات لبنانية مدنية على صلة بحزب الله.