لبنان | “الخارجية”: الرسالة التي أودعها لبنان إلى مجلس الأمن ليست وثيقة سرية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 فبراير 2022 07:09 مساءً - منذ 55 دقيقة

صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:

“تداولت وسائل الإعلام رسالة موقّعة من قبل مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك ردّاً على الرسالة الإسرائيلية التي تعترض على دورة التراخيص اللبنانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان، ملمّحة بأنها وثيقة سرية تم تسريبها”، مؤكدةً أنّ “الرسالة التي أودعها لبنان إلى مجلس الأمن ليست وثيقة سرية، بل هي ورقة رسمية صدرت وعممت على كافة أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق مجلس الأمن تحت الرقم S/2022/84 بتاريخ 2 شباط 2022، وتم نشرها حسب الأصول”.