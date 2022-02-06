لبنان | “سهلنا والجبل” ائتلاف التغيير في البقاع: اجعلوا أصواتكم تصدح في صناديق الاقتراع

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 فبراير 2022 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أطلق اليوم ائتلاف 17 تشرين وقوى التغيير في البقاع الغربي وراشيا، تحت مسمى “سهلنا والجبل”، في صالة مطعم “الكنز” في راشيا، في حضور أعضاء الائتلاف وحشد شعبي وحضور إعلامي.

افتتح الحفل بالنشيد الوطني، وبعد تعريف من مريم الخطيب وعرض شريط مصور عن “تحركات المجموعات الثورية في المنطقة”، ألقت كلمة الائتلاف نجوى أبو شهلا، فقالت: “سنتان ونيف على انطلاقة ثورة 17 تشرين، وأحزاب السلطة الحاكمة لا تجيد سوى صم الآذان والمزيد من المحاصصة في حكومات ترسم وتنفذ سياسات التجويع والعتمة وحبك مؤامرات التخوين والترهيب، ومجلس نيابي فاقد المشروعية يشرع سرقة المال العام ويحمي المرتكبين، بمباركة من سلطة دينية تؤمن الغطاء لمغتصبي الوطن”.

أضافت: “انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية وقناعتنا بأن هذه النقمة الشعبية يجب أن تترجم في السلوك العام، وجدنا من الواجب علينا أن ننقل هذه الحالة الاعتراضية من حالة انفعالية غاضبة إلى حالة واعية وطرح البدائل الجدية لإصلاح ما أفسدته الطبقة الحاكمة لعقود”.

وختمت: “كما صدحت أصوات الثورة في الساحات والنقابات والعديد من المحطات، اجعلوا أصواتكم تصدح دعما للتغيير في صناديق الاقتراع، ملاقاة للمسار التغييري في كل لبنان، حتى نعيد وجه لبنان الحضاري والراقي”.

ثم قدم أمير بركات ورولا أسعد عرضا تفاعليا للرؤية السياسية للإئتلاف، واختتم الحفل ب”نداء لجميع القوى والأفراد الراغبين بالانضمام الى الائتلاف في المرحلة المقبلة”.