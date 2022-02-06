لبنان | بعد “استراحة محارب”.. استعدوا لمنخفض جوي جديد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 فبراير 2022 11:31 صباحاً - منذ ساعة واحدة

ما زال لبنان يتأثر بكتل هوائية رطبة وباردة بفعالية ضعيفة ويستمر تأثيرها لغاية يوم غد الاثنين، حيث نشهد استراحة قصيرة مع استقرار جوي تام يوم الثلاثاء وارتفاع بدرجات الحرارة. أما يوم الاربعاء، فمنخفض جوي عالي الفعالية سيؤثر على لبنان بطقس عاصف بارد ممطر ومثلج وينكفئ يوم الجمعة.

الاحد :

١- الحرارة ساحلاً بين ١٠ و١٦ درجة بقاعا بين ٣ و١٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٥ و١٠ درجة

٢- الجو: غائم جزئياً الى غائم مع احتمال ٥٠٪؜ تساقط امطار محلية خفيف وثلوج خفيفة على ١٤٠٠متر

٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ – ٩٩ ٪

٥- الضغط الجوي ١٠٢٢ hpa

٦- الرؤية متوسطة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

الاثنين: متقلب مع احتمال ٦٠٪ هطول امطار خصوصا صباحا وثلوج متفرقة على ١٨٠٠متر. الحرارة ترتفع تتراوح ساحلا بين ١١ و١٧ على الـ١٠٠٠متر بين ٦ و١١ درجات وبقاعاً بين ٥ و١٣ درجة، الرياح جنوبية غربية ضعيف بين ٢٠ و٣٠كم/س .

الثلاثاء: مستقر وغائم جزئياً الحرارة ترتفع تتراوح ساحلا بين ١٢ و ١٩ على الـ ١٠٠٠متر بين ٦ و ١٢ درجات وبقاعاً بين ٥ و ١٤ درجة، الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ٢٠ و ٣٠كم/س .