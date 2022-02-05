اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | تحت شعار “نحو العدالة”… دعوة لوقفة احتجاجية أمام قصر العدل

0 نشر
mayssa kassab 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

فقد عينه في انفجار مرفأ بيروت فاستعاض بضوء الفن

دعا أهالي الضحايا والجرحى والمتضررين من انفجار مرفأ بيروت الى وقفة احتجاجية أمام قصر العدل يوم الاثنين 7 شباط 2022، في تمام الساعة 4 بعد الظهر تحت شعار “نحو العدالة” ورفضا لطلبات الرد التي تعرقل مسار التحقيق في القضية.

وفي هذا الاطار، أكد والد الضحية الطفلة الكساندرا نجار، بول نجار أن “هذا التحرك أتى في ظل عرقلة التحقيق في جريمة انفجار بيروت، وتعسف المطلوبين الى العدالة باستخدام حق الدفاع، ورفضا لتكريس ثقافة التهرب من المحاسبة مرة جديد في لبنان”.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا