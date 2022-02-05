لبنان | تحت شعار “نحو العدالة”… دعوة لوقفة احتجاجية أمام قصر العدل

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

دعا أهالي الضحايا والجرحى والمتضررين من انفجار مرفأ بيروت الى وقفة احتجاجية أمام قصر العدل يوم الاثنين 7 شباط 2022، في تمام الساعة 4 بعد الظهر تحت شعار “نحو العدالة” ورفضا لطلبات الرد التي تعرقل مسار التحقيق في القضية.

وفي هذا الاطار، أكد والد الضحية الطفلة الكساندرا نجار، بول نجار أن “هذا التحرك أتى في ظل عرقلة التحقيق في جريمة انفجار بيروت، وتعسف المطلوبين الى العدالة باستخدام حق الدفاع، ورفضا لتكريس ثقافة التهرب من المحاسبة مرة جديد في لبنان”.