لبنان | وزارة الثقافة تسلّم العراق 337 قطعة أثرية مهربة

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 فبراير 2022 07:17 مساءً - منذ 43 دقيقة

وقال وزير الثقافة محمد مرتضى لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “اتفاقا جرى بين متحف (نابو) اللبناني الذي توجد فيه القطع الأثرية وبين الحكومة العراقية يتضمن تسليم هذه القطع الى العراق”، لافتا الى أن “المديرية العامة اللبنانية للآثار سبق وأن كشفت في تقرير لها في العام 2018 عن وجود قطع اخرى قد تكون ذات أصول عراقية ونتيجة لذلك قامت وزارة الثقافة اللبنانية بتكليف لجنة من المتخصّصين الفنيين بالكشف على هذه القطع المتنازع عليها”.

وأضاف مرتضى، أن “عدد القطع التي ستُسلّم للعراق 331 قطعة من الرُّقم المسمارية بالإضافة إلى ست قطع أثرية أخرى كانت ضمن 32 قطعة “متنازع عليها”، مشيرا الى أن “لجان عراقية وسورية ولبنانية أكدت أن القطع الست تعود إلى العراق وبالتالي تقرّر تسليمها مع القطع الأخرى”.

ولفت إلى أن “عملية التسليم ستتم في المتحف الوطني اللبناني برعاية وحضور وزير الثقافة اللبناني وبمشاركة السفير العراقي في لبنان ووفد عراقي ومؤسس متحف نابو جواد عدرا”.