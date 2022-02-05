لبنان | هل يعيق باسيل اقرار موازنة 2022؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تخشى مصادر سياسية، ان تتحول مشكلة السلفة المالية للكهرباء الى مسلسل تجاذب سياسي يطيل اقرار مشروع الموازنة في مجلس الوزراء، بعدما ترددت معلومات تفيد بأن وراء طلب السلفة من ضمن الموازنة، وزير الظل جبران باسيل الذي يرفض أن تكون ضمن خطة ومن خارج الموازنة، لكي لا تصبح رهينة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وتدخل ضمن الخلاف الحاصل بينه وبين الرئاسة الأولى.

وتتوقع المصادر ان يتصدر موضوع سلفة الكهرباء جلسة مجلس الوزراء المقبلة، إضافة إلى موضوع الدولار الجمركي، وان يستحوذ، كلٌّ منهما على حيز من النقاش المطول، نظرا للتعقيدات والخفايا التي تحيط بهما.

وتخوفت المصادر من ان يؤدي هذا الوضع إلى تجاذب، وعقبات يضعها النائب باسيل تؤخّر إقرار موازنة العام 2022.

ويعقد مجلس الوزراء جلسة عادية الثلاثاء المقبل، وعلى جدول أعمالها 76 بنداً، في السراي الكبير لبحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ويتضمن جدول الأعمال إقرار اتفاقيات ومذكرات تفاهم وشؤونا متفرقة تتعلق بالطاقة وتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، فضلا عن شؤون تربوية ووظيفية.

وفيما يترقب لبنان وصول الموفد الاميركي للمفاوضات غير المباشرة حول الحدود البحرية آموس هوكشتاين يوم الثلاثاء او الاربعاء المقبل حسبما علمت «اللواء»، يتسلم رئيس الجمهورية ميشال عون يوم الاثنين مشروع موازنة العام 2022 لتتم دراسته من قبله والمختصين في دوائر الرئاسة تمهيداً لعرض ملاحظاته عليه في جلسة الخميس المقبل المخصصة لمناقشة وبت الموازنة بصيغتها النهائية.

ويبدو ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مصرٌّ على تفعيل عمل مجلس الوزراء لإستلحاق ما فاته من اجراءات وقضايا بقيت معلقة أكثر من شهرين بفعل إطالة إعمال مجلس الوزراء، فدعا الى عقد جلسة عادية عند الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء المقبل 8 شباط، في السراي الحكومي، وعلى جدول أعمالها 76 بنداً. تسبق جلسة المناقشة النهائية لمشروع الموازنة العامة في جلسة الخميس في القصر الجمهوري «على ان ينتهي المجلس من درسه الموازنة في اليوم نفسه، حتى ولو استغرقت الجلسة ساعات. تمهيدا لرفعه الى مجلس النواب بصيغته النهائية»، حسبما قال ميقاتي من القصر الجمهوري.

وفي سياق التحضير للصيغة النهائية لمشروع الموازنة، عقد ميقاتي اجتماعا ضم وزير المال يوسف خليل والمدير العام للمالية جورج معرّاوي، تم خلاله البحث في ملف الموازنة العامة تحضيرا لجلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الخميس المقبل في القصر الجمهوري.

كما اجتمع ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض ورئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك، للبحث في إنجاز خطة الكهرباء الشاملة التي ستعرض لاحقاً على مجلس الوزراء في جلسة خاصة.

والتقى ميقاتي المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار جاه، وتم خلال اللقاء البحث في مشاريع البنك الدولي في لبنان.