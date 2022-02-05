لبنان | القوات: عون يريد تحريض البيئة السنية ضدّنا

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أكدت مصادر القوات اللبنانية ل”الديار” ان لا شك ان موقف رئيس الجمهورية لا يعكس حقيقة الموقع الذي هو موجود فيه حيث انه من غير اللائق ان يتحدث رئيس الجمهورية بلغة تحريضية لا تنطلي على احد تجاه فريق سياسي. وتابعت ان له الحق ان يبدي ملاحظات سياسية على موقف القوات اللبنانية ولكن ان يذهب رئيس الجمهورية شخصيا بكلام يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي من قبيل ان القوات طعنت الرئيس سعد الحريري ومن قبيل ان القوات متهمة باغتيال رئيس الوزراء رشيد كرامي. وتجدر الاشارة، بحسب المصادر، الى ان الرئيس رشيد كرامي قتل في مرحلة الحرب والمحاكمات التي حصلت في زمن الوجود السوري كانت مصطنعة.

من هنا، تضيف المصادر، كلام الرئيس عون لا يليق برئاسة الجمهورية حيث ان هذا الكلام يمكن ان يقوله عندما كان في الرابية ولكن بعد خمس سنوات على ممارسة دوره الرئاسي لا بد ان يكون تجاوز المسائل التي لها اعتبارات، حيث كان واضحا ان عون يريد تحريض البيئة السنية ضد القوات اللبنانية علما ان الطائفة السنية اذا كان هناك من طعنات تلقتها فكانت من الرئيس ميشال عون. ولفتت الى ان هذه الطعنات واضحة تماما من خلال الاشتباك المتواصل الذي يقيمه رئيس الجمهورية تحت عنوان «الصلاحيات»بين الرئاسة الاولى والرئاسة الثالثة. كما اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري يوم كان عون في الرابية وتصريحه الشهير لسعد «one way ticket» اضافة الى قول الرئيس عون ان القطار اليوم اصبح على السكة بعد حصول احداث 7 ايار.

وفي سياق متصل، اوضحت المصادر القواتية ان هناك تباينا بين القوات وتيار المستقبل انما هذا التمايز في الاراء يقع تحت خط «التفاهم بيننا» ونحن لم نطعن الرئيس سعد الحريري بل القوات تباينت معه وهذا حق ديمقراطي.

اما في موضوع التحالفات الانتخابية، القوات اليوم في مرحلة الترشيحات الحزبية والتحالف الوحيد الذي ابرم حتى اللحظة هو مع الحزب التقدمي الاشتراكي ولم ينته بعد حيث حصلت جلسة مطولة في معراب مع الدكتور سمير جعجع وموفدين من قبل النائب وليد جنبلاط وهما النائبان اكرم شهيب ووائل ابو فاعور. واشارت المصادر نفسها الى ان الامور ستتبلور اكثر فأكثر ولذلك لا يمكن الكلام عن اي تحالف انتخابي اخر فالقوات مهتمة بترشيحاتها التي تحصل اسبوعيا في منطقة او منطقتين. وقالت «عندما تكتمل صورة المرشحين ننتقل الى مرحلة التحالفات.