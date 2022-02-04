لبنان | ميقاتي بمناسبة “اليوم العالمي للوقاية من السرطان”: المريض لا يمكنه انتظار الموازنة او خطة التعافي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - فبراير - 2022 8:07 مساءً

رعى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لقاء في السراي الحكومي مساء اليوم بمناسبة “اليوم العالمي للوقاية من السرطان” أقامه “صندوق دعم مرضى السرطان للبالغين” بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت .

واعتبر ميقاتي انه: لم تعد مكافحة مرض السرطان مجرد يوم نلتقي فيه مرة في السنة بل باتت تشكل تحديا يوميا نواجهه مسؤولين ومواطنين ، لأن السرطان لم يعد يوفر بيتا ولا منطقة ولا فئة عمرية .

إذا راجعنا الاحصاءات الدولية والصحية التي تظهر لبنان على خارطة الدول الاكثر اصابة بالسرطان، لأدركنا حجم التحديات التي توازي كل التحديات الاخرى ، وليس في هذا القول اي مبالغة. من هنا اقول، ومن موقعي المسؤول، أن الدولة لم يعد بامكانها وحدها مواجهة هذا التحدي الانساني الكبير، كما فعلت في حقبات سابقة وما زالت، بسبب الوضع المالي الدقيق الذي تمر به البلاد.

أضاف:”ما استطعنا فعله خلال هذه الفترة، أننا أبقينا كل ما يتعلق بهذا الأمر في دائرة الدعم، ولو حصل تاخير في بعض الاحيان ، لكنني اصارحكم القول ان الدولة لم تعد وحدها قادرة على هذا الحمل في الفترة المقبلة لتزايد الحاجات وضآلة الامكانات. من هنا نطلق اليوم نداء الى الجميع، مسؤولين وقطاع خاص ومجتمع اهلي محلي والى المنظمات والهيئات الدولية والدول المانحة لمد يد العون لنا في هذا الظرف الدقيق، لأن المريض لا يمكنه انتظار انجاز الموازنة او بلورة خطة التعافي”.

وقال” نستصرخ ضمائر الجميع في هذا الظرف العصيب أن نكون معا في مواجهة هذا الخبيت الذي يفتك بجسم الانسان كما فتكت الامراض بجسم الوطن على مدى سنوات ، ونحن جميعا في صدد انقاذه”.

حضر اللقاء عقيلة رئيس مجلس الوزراء السيدة مي ، وزير الصحة فراس ابيض، وزير الصناعة جورج بوجكيان، وزير البيئة ناصر ياسين، النائب نقولا نحاس، وسفراء الاردن، الولايات المتحدة الاميركية، كندا، النروج، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون، نقيب الأطباء شرف أبو شرف، رئيس الجامعة الأميركية فضلو خوري، مدير مركز نايف باسيل للسرطان البروفسور علي طاهر، رئيسة صندوق دعم مرضى السرطان للبالغين هلا دحداح ابو جابر وعدد من الأطباء والعاملين في المجال الصحي.

بداية النشيد الوطني اللبناني وقدمت الحفل الاعلامية رولا معوض.

واعتبر الوزير فراس أبيض ان هناك هما كبيرا للمرضى في لبنان وهو ايجاد الدواء وهم الاستشفاء والفواتير التي تأتي اكبر من طاقتهم، مشيرا الى ان مصرف لبنان قد وقع الموافقات اللازمة مما سيؤدي الى توفير الادوية خلال الاسبوعين المقبلين.

ولفت الى انه بدعم الرئيس ميقاتي تضاعفت موازنة وزارة الصحة خمسة اضعاف الامر الذي يساعدنا على رفع عبء كبير عن مرضى السرطان.

وحيا مبادرات المجتمع الاهلي للمساعدة في معالجة اعداد كبيرة من المرضى وكذلك المجتمع الدولي الذي يقف الى جانبنا ما يساعدنا على الاستمرار بانتظار ظروف افضل.

من جهتها، شكرت دحداح الرئيس ميقاتي لانه كان من اول داعمين الصندوق منذ تأسيسه عام ٢٠١٨ ، وهو الآن يرحب بالمبادرة هذه .واعلنت ان الصندوق تمكن من مؤازرة ومعالجة اكثر من ٢٥٠٠ مريض، ولن ندع أحدا يطفىء الشعلة ولن نقف مكتوفي الايدي امام هول التحديات لذلك ندعو الجميع الى مساعدتنا ومد اليد لنا.