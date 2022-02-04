لبنان | الهيئات الاقتصادية عن رفع الدولار الجمركي: تداعياته كارثية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 فبراير 2022 04:10 مساءً - منذ 27 دقيقة

استنكرت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير قرار الحكومة “احتساب الدولار الجمركي على أساس منصة صيرفة، لما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية كارثية ستطال الجميع من دون استثناء، وكونه سيشكل صدمة سلبية ستضرب الاستهلاك وتزيد من الانكماش الاقتصادي، في الوقت الذي أكثر ما يحتاجه الاقتصاد الوطني الى صدمة إيجابية لتحقيق النمو الذي يعتبر السبيل الوحيد لبدء مسيرة التعافي”.

واعتبرت في بيان انه “لا يكفي التلطي خلف إعفاء المستوردات الغذائية والطبية والأدوية من أي رسوم وأعباء، لإظهار ان هذا القرار يصب في مصلحة المواطنين لا سيما ذوي الدخل المحدود، فيما آثاره ستكون سلبية جدا على مختلف نواحي حياة الجميع من دون استثناء”.

وإ أكدت الهيئات أن “هذا الإجراء سيزيد أسعار مختلف السلع التي يحتاجها المواطن في كل تفاصيل حياته”، منبهة الى أن “ما ستعطيه الدولة من مساعدات اجتماعية لمختلف العاملين فيها في يد ستأخذ أكثر منه بكثير ب٨اليد الأخرى، خصوصاً مع التوجه لزيادة تعرفات الاتصالات والكهرباء ومختلف الرسوم التي تتقاضاها”.

وشددت الهيئات على أنه “من غير المقبول التعاطي مع الموازنة على أساس محاسبي فقط، إنما المطلوب في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة موازنة تتمع برؤية اقتصادية تتكامل مع خطة التعافي التي سيتم إعتمادها لإنقاذ البلد”.

وحذرت من أن “الاقتصاد الوطني والمواطن لا يمكنهما تحمل أي أعباء كبيرة سيفرضها دولار جمركي يحتسب على أساس منصة صيرفة”، مشددةً على “ضرورة الأخذ باقتراحها الذي طرحته في الاجتماعات التي عقدتها مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل، القاضي برفع الدولار الجمركي بشكل تدريجي باعتماد سعر دولار بـ8 آلاف ليرة بداية، على أن تتم دراسة آثاره بعد ستة أشهر للبناء على الشيء مقتضاه”.