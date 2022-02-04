لبنان | حركة المطار في الشهر الأول من 2022: ارتفاع بأعداد الركاب 77%

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 فبراير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

سجلت حركة المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت زيادة بنسبة 77 بالمئة في الشهر الأول من العام الجديد مقارنة بالشهر الأول من العام الفائت 2021 ، حيث ارتفع عدد القادمين الى لبنان الى اكثر من 128 بالمئة ، كما ارتفع عدد المغادرين منه بنسبة 52 بالمئة.

وسجلت زيادة ايضا في عدد الرحلات الجوية من والى لبنان.

وقد توزعت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال شهر كانون الثاني 2022 على الشكل التالي:

المسافرون:

بلغ مجموع الركاب خلال الشهر الأول من العام الحالي 364 ألفاً و 623 راكباً مقابل 205 آلاف و 753 راكباً في الشهر الأول من العام 2021 اي بزيادة 77,21 بالمئة . اذ ارتفع عدد الواصلين الى لبنان بنسبة 128,88 بالمئة وبلغ 153 ألفاً و 279 راكباً ، كذلك ارتفع عدد المغادرين بنسبة 52,50 بالمئة وسجل 210 آلاف و 583 راكباً . اما المسافرين بطريق الترانزيت فبلغ عددهم 761 راكباً (بزيادة 8,25 بالمئة).

حركة الطائرات:

بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية المستخدمة لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال شهر كانون الثاني الفائت 3669 رحلة ( بزيادة 45,76 بالمئة)، حيث ارتفع عدد الرحلات الجوية القادمة الى لبنان بنسبة 45,71 بالمئة وسجل 1836 رحلة ، كما ارتفع عدد الرحلات الجوية المغادرة بنسبة 45,82 بالمئة وبلغ 1833 رحلة.