لبنان | عون: الاخوّة الإنسانية قيمة في صلب انشاء لبنان كوطن للعيش المشترك

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 فبراير 2022 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

أشار رئيس الجمهورية ميشال عون في تصريح له لمناسبة “اليوم العالمي الثاني للأخوة الإنسانية”، بأن “الاخوّة الإنسانية قيمة في صلب انشاء لبنان كوطن للعيش المشترك من الواجب الحفاظ عليها وعلى أساسها تنهض مجتمعات عديدة من كبواتها من دون إلغاء او إقصاء أي مكون”.

وأضاف: “من الواجب أن نتمسك بالأخوّة لنؤكد لأبنائنا وللعالم أننا قادرون معاً على استكمال مسيرتنا المشتركة بالاحترام المتبادل لخصوصياتنا التي تغني وحدتنا بتنوعها”.

ويحتفل الناس في جميع أنحاء العالم، بمن فيهم القادة الدينيون والشخصيات العالمية، باليوم الدولي للأخوة الإنسانية في نسخته الثانية والذي يصادف الذكرى الثالثة لتوقيع قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية في أبوظبي في الرابع من شباط عام 2019.