لبنان | أمطار وثلوج.. كيف سيكون طقس الـ”ويك أند”؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 فبراير 2022 01:22 مساءً - منذ ساعتين

يتأثر لبنان حاليًا بمنخفض جوي رطب وبارد ويستمر تأثيره بفعالية عالية اليوم وضعيفة يومي السبت والاحد والاثنين.

تفاصيل طقس اليوم الجمعة:

١- الحرارة ساحلاً بين ٨ و١٢ درجة، بقاعا بين -١ و٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين صفر و٥ درجات.

٢- الجو: غائم مع امطار غزيرة وثلوج على ١٠٠٠متر وبعض مناطق البقاع

٣- الرياح: جنوبية غربية تنشط احيانا سرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠-١٠٠ ٪

٥- الضغط الجوي ١٠١٠ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

طقس اليومين المقبلين:

السبت: غير مستقر مع احتمال امطار خفيفة متفرقة وثلوج متفرقة على ١٤٠٠متر والحرارة تتراوح ساحلا بين ٩ و١٤ درجة، على الـ١٠٠٠متر بين ٣ و٧ درجات وبقاعاً بين ١ و٩ درجات والرياح جنوبية غربية ضعيف بين ٢٠ و٣٠ كم/س.

الاحد: غير مستقر مع احتمال امطار خفيفة متفرقة وثلوج متفرقة على ١٤٠٠متر والحرارة مستقرة تتراوح ساحلا بين ٩ و١٤ درجة، على الـ ١٠٠٠متر بين ٣ و٧ درجات وبقاعاً بين ١ و٩ درجات والرياح جنوبية غربية ضعيف بين ٢٠ و٣٠ كم/س.