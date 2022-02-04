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لبنان | أمطار وثلوج.. كيف سيكون طقس الـ”ويك أند”؟

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 فبراير 2022 01:22 مساءً - منذ ساعتين

الطقس

يتأثر لبنان حاليًا بمنخفض جوي رطب وبارد ويستمر تأثيره بفعالية عالية اليوم وضعيفة يومي السبت والاحد والاثنين.

تفاصيل طقس اليوم الجمعة:

١- الحرارة ساحلاً بين ٨ و١٢ درجة، بقاعا بين -١ و٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين صفر و٥ درجات.
٢- الجو: غائم مع امطار غزيرة وثلوج على ١٠٠٠متر وبعض مناطق البقاع
٣- الرياح: جنوبية غربية تنشط احيانا سرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠-١٠٠ ٪
٥- الضغط الجوي ١٠١٠ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

طقس اليومين المقبلين:

السبت: غير مستقر مع احتمال امطار خفيفة متفرقة وثلوج متفرقة على ١٤٠٠متر والحرارة تتراوح ساحلا بين ٩ و١٤ درجة، على الـ١٠٠٠متر بين ٣ و٧ درجات وبقاعاً بين ١ و٩ درجات والرياح جنوبية غربية ضعيف بين ٢٠ و٣٠ كم/س.

الاحد: غير مستقر مع احتمال امطار خفيفة متفرقة وثلوج متفرقة على ١٤٠٠متر والحرارة مستقرة تتراوح ساحلا بين ٩ و١٤ درجة، على الـ ١٠٠٠متر بين ٣ و٧ درجات وبقاعاً بين ١ و٩ درجات والرياح جنوبية غربية ضعيف بين ٢٠ و٣٠ كم/س.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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