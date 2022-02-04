لبنان | نقيب أصحاب السوبرماركت يتحدث عن معادلة التحكم بالأسعار

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ 4 دقائق

أشار نقيب اصحاب السوبرماركت نبيل فهد الى ان الوضع الاقتصادي منهار وهناك تخبط في موضوع سعر صرف الدولار الذي ينعكس بطريقة صعبة على كل القطاعات، لافتاً الى ان تسعير السلع يجري وفق لائحة اسعار الموردين التي تأتي وهذه المعادلة هي التي تتحكم بأسعار السوق.

وتابع في حديث إذاعي: “السلطة الرقابية هي التي تقوم بقمع المخالفات، ويجب تعزيز المنافسة من اجل تخفيض الاسعار والنقابة تمثل السوبرماركات الكبيرة التي تعلن الاسعار والعروض، 95% من بضاعتنا تأتي الينا بالعملة اللبنانية”.

واضاف: “اسعارنا تحددها لوائح الموردين، وهامش الارباح يعتمد على الأكلاف التشغيلية، كما لا نستطيع التصرف بأموال البطاقات المصرفية التي تدفع لنا”.