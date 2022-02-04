لبنان | “قفزة” بسيطة لدولار السوق السوداء.. فكم سجل؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ دقيقة واحدة

سجل دولار السوق السوداء اليوم الجمعة ارتفاعاً طفيفاً إذ تراوح ما بين الـ21600 ليرة لبنانية للشراء و21550 ليرة لبنانية للبيع. وأعلن مصرف لبنان المركزي، سعر صرف جديداً للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

يأتي هذا، في حين احتفظ “المركزي” رسمياً بسعر صرف 1507 ليرات للدولار منذ عام 1997، وهو السعر الموجّه لاستيراد بعض السلع الضرورية، لكن من ناحية أخرى، فإن جميع السلع تباع في الأسواق بأسعار مختلفة عن تلك الرسمية.

ووصف البنك الدولي أزمة لبنان بأنها واحدة من أسوأ أزمات الكساد في تاريخ العالم. وجرى تجميد معظم أموال المودعين بالدولار الأمريكي منذ أكتوبر تشرين الأول 2019، وخلال هذه الفترة فقدت الليرة ما يزيد على 90 في المئة من قيمتها.

ويعد توحيد سعر الصرف إحدى توصيات سياسة صندوق النقد الدولي.

وخلال الأسابيع الماضية، عزز تدخل مصرف لبنان المركزي الليرة إلى 21500 من مستوى منخفض بلغ 34 ألفاً في الشهر الماضي.

تتوقع خطة حكومية لمعالجة الأزمة المالية في لبنان، وفق رويترز، خفض قيمة الليرة اللبنانية 93 بالمئة وتحويل الجزء الأكبر من الودائع بالعملة الصعبة في النظام المصرفي إلى العملة المحلية.

وتحدد الخطة إطاراً زمنياً مدته 15 عاماً لسداد المبالغ لجميع المودعين.

وتتوقع الخطة، التي تستند إلى بيانات شهر سبتمبر أيلول 2021، سعر صرف يبلغ 20 ألف ليرة للدولار، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 1500 ليرة والذي لم تعدله الحكومة بعد حتى مع تطبيق مصرف لبنان المركزي لمجموعة من الأسعار الأعلى.