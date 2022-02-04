لبنان | ميقاتي من بعبدا: نريد خطة واحدة متكاملة للكهرباء

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ 6 دقائق

التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صباح اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا. وعقب اللقاء، أكد ميقاتي أنني “وضعت فخامة الرئيس بأجواء الموازنة، واتفقنا على جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل في قصر بعبدا”.

وأوضح أن موضوع سلفة الكهرباء سيكون خارج الموازنة المرسلة الى مجلس النواب، نحن نريد خطة واحدة متكاملة للكهرباء ولن نوافق على أي سلفات.

يذكر أنه تقرّر أمس الخميس إرجاء الموافقة على سلفة الكهرباء لما بعد إقرار مجلس الوزراء لخطة إصلاح القطاع التي أعدّها وزير الطاقة وليد فياض وسيعرضها على المجلس في جلسة خاصة قريباً. ولم يُقر أي شيء بخصوص زيادة خمسة أضعاف على كلفة الاتصالات، وهذا الموضوع ستُخصص له جلسة خاصة لمجلس الوزراء.

وسيعقد اجتماع تنسيقي اليوم بين وزراء المال والزراعة والصناعة لدرس المواد المتعلقة بالدولار الجمركي والضرائب كي لا يكون هناك أي لغط أو خطأ في هذا الإطار.