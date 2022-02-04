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لبنان | ما هي الطرقات الجبلية المقطوعة؟

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

الطقس

أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:

– عيناتا – الارز
– كفردبيان – حدث بعلبك
– المنيطرة – حدث بعلبك
– العاقورة – حدث بعلبك
– القموعة – القبيات
– مرجحين – مشمش
– معاصر الشوف – كفريا
– تنورين – حدث الجبة
– تنورين – اللقلوق

يذكر أنه أعلت مصلة الأرصاد الجوية عودة منخفض جوي فجر الجمعة رطب وبارد يستمر بفعالية ضعيفة يومي السبت والاحد.

الجمعة: غير مستقر وبارد مع امطار غزيرة وتتدنى الحرارة وتتساقط الثلوج ما بين ١١٠٠ والـ١٢٠٠ متر وبعض مناطق البقاع وتتراوح الحرارة ساحلا بين ٨ و١٢ درجة، على الـ ١٠٠٠متر بين ٢ و٦ درجات وبقاعاً بين صفر و٧ درجات، اما الرياح فجنوبية غربية نشطة بين ٣٠ و٥٠ كم/س.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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