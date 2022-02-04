لبنان | لماذا ارتفعت أسعار المحروقات؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أشار عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات اليوم سببه ارتفاع سعر صرف الدولار المعتمد في جدول تركيب الاسعار لاستيراد 15 في المئة من البنزين والمحتسب وفقاً لأسعار الأسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً والذي احتسب 21589 بدلاً من 20689 ليرة.

يذكر أنه ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 2200 ليرة و98 أوكتان 2400 ليرة، والمازوت 12800 ليرة والغاز 10600 ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان: 358400 ليرة.

بنزين 98 أوكتان: 369200 ليرة.

مازوت: 328600 ليرة.

غاز: 276400 ليرة.