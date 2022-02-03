لبنان | واشنطن: حزب الله لا يزال يقوم بتمرير عشرات ملايين الدولارات إلى وكلائه

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 56 دقيقة

أكدت مساعدة وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية اليزابيت روزنبرغ أن حزب الله مستمر بقيامه بتمرير عشرات الملايين من الدولارات إلى وكلائه – ليس فقط من خلال استخدام ناقلي النقود، ولكن من خلال المعاملات المصرفية وعمليات صرف العملات.

واعطت مثالا لما يمكن أن يفعله الفساد وسمّت لبنان، مشيرة الى مجموعة لاسباب ادت الى ان يعاني واحدة من أسوأ ثلاث أزمات مصرفية منذ العام 1857 ،مشيرة إلى أن لسنوات عديدة، اتخذت الحكومات اللبنانية المتعاقبة قرارات اقتصادية لا تستند إلى الإصلاحات المطلوبة، بل على شبكات المحسوبية و”صفقات بالخفاء” بين الأحزاب السياسية، بما في ذلك حزب الله.

وأكدت روزنبرغ التزام ادارة بايدن بالعمل لكشف وتعطيل التدفقات المالية العابرة للحدود التي تقوم بغسل عائدات الفساد.