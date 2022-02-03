لبنان | سمير جعجع مخاطباً الرئيس عون.. “كلّ إناء ينضح بما فيه”!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

توجه رئيس ​حزب القوات اللبنانية​ ​سمير جعجع​، الى ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، وقال: أشكر فخامة رئيس الجمهورية على عاطفته النبيلة التي أظهرها تجاهي من خلال ​مقابلة​ صحافية أعطاها بتاريخ اليوم لإحدى الصحف اليومية، كم تذكّرت، وأنا أقرأ المقابلة، القول المأثور: كلّ إناء ينضح بما فيه”.

وكان قد رد الرئيس عون على سؤال حول هجوم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المتكرر عليه، فرد عليه رئيس الجمهورية أيضا بالاسئلة الآتية: “هل انا آذيتُ احداً؟ هل انا بنيت قصراً؟ هل انا غدرت بحليف؟ هل انا احترفتُ التحريض؟”.

وأضاف: “ليخبرنا سمير جعجع عن “إنجازاته”. فلتكن لديه جرأة ان يجري جردة حساب ويخبرنا ماذا حقق للبلد وما هي المشاريع الايجابية التي نفذها؟ شغله الشاغل التحريض والدعوة الى التنحي. تصوّر انه كان قد التزم مرة بأن يمنح الرئيس سعد الحريري أصوات “القوات اللبنانية” خلال مشاورات التكليف، فنام الرجل رئيسا مكلفا ثم استفاق منسحبا بعدما خَذله جعجع وتراجع عن تأييده. هو الآن يظن انه سيستطيع وراثة القاعدة السنية، إنما لا اعتقد ان سنّة بيروت سيجارونه بعد الذي فعله مع زعيمهم، ولا سنّة طرابلس سيدعمونه بعد الذي فعله مع زعيمهم أيضاً قبل عقود». ويتابع: “الخصومة السياسية الشريفة مشروعة، ولكن لماذا خطاب الكراهية والشحن ضد الآخر؟”.