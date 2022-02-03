لبنان | مولوي: تحرير الطفل ريان كنعان وإعادته سالماً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 فبراير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

غرد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي على حسابه عبر “تويتر”، وقال: “بجهود جبارة تمكنت شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من تحرير الطفل ريان كنعان وإعادته سالماً”.

وأضاف: “مرة جديدة نهنئ ابطال الشعبة وقوى الامن الداخلي على المهام التي يقومون بها حماية لمجتمعهم. بوجودكم نحنا بأمان”.

يذكر أنه هزت عملية خطف الطفل ريان كنعان من منطقة حالات أمس اللبنانيين.

وأقدم شخصان يستقلان سيارة من نوع “بيكانتو” رمادية اللون على اختطاف الطفل ريان كنعان من منطقة حالات – جبيل وتوجها به الى جهة مجهولة.

وتمت عملية الخطف بينما كان الطفل بصحبة والدته في احد الاسواق. وطلب الخاطفان فدية مالية بلغت 250 الف دولار لإطلاق سراح الطفل المخطوف.