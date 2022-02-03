لبنان | ماذا كشف وزير الخارجية لصوت بيروت انترناشونال عن الرد اللبناني بشأن الورقة الكويتية؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 فبراير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 3 - فبراير - 2022 2:18 مساءً

اكد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في حديث لصوت بيروت انترناشونال ان وزير خارجية الكويت هو من قام بمبادرة “الورقة الكويتية” ونحن قمنا بالرد على وزير خارجية الكويت وهو من سيبحثها مع دول الخليج، مشيرا الى ان وزير الخارجية الكويتي كان مرتاحا جدا للرد اللبناني، وتفاءل خيرا، الا انه بحاجة الى وقت للبحث بهذا الرد مع الدول الاخرى.

واشار الى انه لم يسمع اي “اصداء” من اي بلد عربي او خليجي عن المبادرة الكويتية، لافتا الى انه في اجتماع مجلس وزراء العرب أيد بعض الوزراء هذه المبادرة وباركوها.

واعلن بو حبيب اننا متفقون على هذه الورقة مع دولة الكويت، مشددا على ان كل قرار يأخذ وقتها، ونحن بحاجة لوقت لتنفيذه. واضاف بوحبيب ان لا وقت معينا لرد الكويت على هذه المبادرة. وختم حديثه، “انا متفائل جدا”.