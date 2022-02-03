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لبنان | تعميم جديد من محافظ الشمال.. إليكم التفاصيل

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 فبراير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

رمزي نهرا

أصدر محافظ لبنان الشمالي رمزي نهرا تعميماً طلب فيه من قيادة درك منطقة الشمال الإقليمية اجراء الاستقصاءات اللازمة والتشدد في المراقبة، بعد تكاثر عمليات سرقة كابلات الكهرباء.

وجاء في نص التعميم:

“بعد تكاثر عمليات سرقة كابلات الكهرباء في مختلف المناطق في الشمال ولا سيما في قضاء الكورة، اجراء الاستقصاءات اللازمة والاطلاع والتشدد في المراقبة لا سيما اماكن تجميع الحديد والبور المنتشرة ، وقمع تلك المخالفات ومعرفة الفاعلين واحالتهم امام المراجع القضائية المختصة “.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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