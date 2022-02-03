لبنان | الرسوم الجمركية على سعر منصة صيرفة… هل حُسمَ الأمر؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 فبراير 2022 01:23 مساءً - منذ 7 دقائق

آخر تحديث: 3 - فبراير - 2022 1:03 مساءً

كشف وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي ان مجلس الوزراء يقول انه سيطبق سعر صرف منصة صيرفة على المعاملات الجمركية للواردات في ميزانية 2022.

وقد انتهت الجلسة الوزارية التي انعقدت اليوم لمناقشة ملف الموازنة وغيرها من الملفات. وفي المعلومات ستتولى لجنة وزارية موضوع إعادة صياغة ما يتعلق بالرسوم ولا سيما الجمركية على أن يعرض الأمر في جلسة بعبدا وستعاد صياغة المادة ١٣٥ التي لها علاقة بالمساعدة الاجتماعية للقطاع العام مع تعديلات تطال تحسينات للقطاع التربوي.

كما افاد الحلبي بأن مجلس الوزراء يقول إنه سيعفي واردات الأغذية والأدوية من أي رسوم جديدة.

وكان مجلس الوزراء قد طرح رفع الرسوم الجمركية على الواردات على سعر الصيرفة ما شكّل محور اهتمام بين اللبنانيين اذ سينعكس ذلك سلبا على قدرتهم الشرائية ويضاعف الخناق الاقتصادي اذ سيؤدي رفع الرسوم الجمركية الى مزيد من رفع الأسعار على السلع كالسيارات والسلع الالكترونية وغيرها.