لبنان | غالاغير من دار الفتوى: النقاش مع المفتي دريان إيجابياً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 فبراير 2022 01:23 مساءً - منذ 15 دقيقة

زار وزير خارجية دولة الفاتيكان المطران بول ريتشارد غالاغير على رأس وفد، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وقد استقبله في حضور الأمين العام للجنة الوطنية للحوار الإسلامي المسيحي محمد السماك.

وبعد اللقاء قال غالاغير: “بكل سرور كان لنا الشرف في إمضاء بعض الوقت مع مفتي الجمهورية، النقاش معه كان إيجابياً خصوصاً حول حوار الأديان بين المسلمين والمسيحيين، وتم البحث أيضا في الوضع في لبنان، وأهمية دور المسلمين والمسيحيين في المساهمة في مستقبل البلد ودور سماحته في لبنان والأزمة الحالية”.