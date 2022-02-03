لبنان | بعد دفع المصارف الرواتب بالدولار… ماذا طلب أبو فاعور من ميقاتي وسلامة؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 فبراير 2022 01:23 مساءً - منذ 43 دقيقة

أجرى النائب وائل ابو فاعور اتصالا برئيس الحكومة نجيب ميقاتي مثيرا عمليات القرصنة التي قام بها بعض المصارف اللبنانية بحق عدد من المواطنين اللبنانيين في اليومين الماضيين عبر دفع رواتبهم ومستحقاتهم الشهرية بالدولار الاميركي على سعر منصة صيرفة مما ادى الى سرقة موصوفة لقسم من رواتبهم”.

وتمنى ابوفاعور وفق بيان، على الرئيس ميقاتي اتخاذ الاجراءات القانونية بحق هذه المصارف، كما ايجاد الية لاعادة الاموال التي تم اقتطاعها من حقوق المواطنين، وضمان عدم تكرار هذا الامر، ووضع حد نهائي للتسيب في القطاع المصرفي”.

كما اجرى ابو فاعور للغاية نفسها اتصالا بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة مطالبا بـ”تدخل المصرف للجم هذا الامر، واتخاذ الاجراءات بحق المصارف المخالفة والمعروف بالاسم”.