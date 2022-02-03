لبنان | الجيش: زورقان حربيان اسرائيليان في المياه اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 فبراير 2022 01:23 مساءً - منذ 42 دقيقة

أفادت قيادة الجيش بأن زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي اخترق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة ولمسافة حوالى 315 مترا.

وصدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 2/ 2/ 2022 اعتبارا من الساعة 09.50 ولغاية الساعة 10.20، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة ولمسافة حوالى 315 مترا.

وما بين الساعة 11.10 والساعة 13.50، أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة على مرحلتين ولمسافة أقصاها حوالى 333 مترا.

تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.