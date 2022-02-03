لبنان | جريمة خطف لطفل وضح النهار في منطقة حالات.. ماذا في التفاصيل؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 فبراير 2022 01:10 صباحاً - منذ 3 ساعات

أقدم شخصان يستقلان سيارة من نوع “كيا بيكانتو” رمادية اللون على اختطاف الطفل ريان كنعان من منطقة حالات – جبيل وتوجها به إلى جهة مجهولة.

وفي السياق افادت المعلومات لقناة “الجديد” ان عملية الخطف تمت بينما كان الطفل بصحبة والدته في أحد الأسواق.

كما اشارت المعلومات إلى أنّ الخاطفين طلبا فدية بلغت 250 الف دولار لاطلاق سراح الطفل المخطوف، فيما اشارت المعلومات إلى أنّ وضع عائلة ريان المادي مقبول.

وقد بدأت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تحقيقاتها لمتابعة الحادثة وتحرير الطفل.

وفور وقوع الحادثة انتشرت عبر صفحات التواصل الاجتماعي صور الطفل ريان ومناشدات لمن يعرف عنه شيئاً الاتصال بوالده جوزيف كنعان على الرقم 81909057 او خاله داتي بو خليل: 70226161.