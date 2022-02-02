لبنان | ضبط أسلحة حربية وتحرير مواطن… صيدٌ ثمينٌ للجيش

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي: “بتاريخ 2 /2 /2022، تمكنت دورية من مديرية المخابرات في منطقة بخعون- الضنية من تحرير المواطن (ب.خ) كما أوقفت الخاطف (ن.م) الذي عمد إلى الخطف لأسباب مادية.

ودهمت دورية من مديرية المخابرات في بلدة السفري – البقاع منزل المواطن (م.م) لضلوعه في تجارة الأسلحة الحربية وأوقفته.

كما وأوقفت دورية من المديرية المذكورة في مدينة زحلة- البقاع المواطن (ش.ب) الذي يعمل في تصليح الأسلحة الحربية. وقد ضبطت داخل منزلي الموقوفين الأخيرين أسلحة حربية ورمانة يدوية وبنادق صيد.

سلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.