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لبنان | ضبط أسلحة حربية وتحرير مواطن… صيدٌ ثمينٌ للجيش

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mayssa kassab 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

الجيش اللبناني

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي: “بتاريخ 2 /2 /2022، تمكنت دورية من مديرية المخابرات في منطقة بخعون- الضنية من تحرير المواطن (ب.خ) كما أوقفت الخاطف (ن.م) الذي عمد إلى الخطف لأسباب مادية.

ودهمت دورية من مديرية المخابرات في بلدة السفري – البقاع منزل المواطن (م.م) لضلوعه في تجارة الأسلحة الحربية وأوقفته.

كما وأوقفت دورية من المديرية المذكورة في مدينة زحلة- البقاع المواطن (ش.ب) الذي يعمل في تصليح الأسلحة الحربية. وقد ضبطت داخل منزلي الموقوفين الأخيرين أسلحة حربية ورمانة يدوية وبنادق صيد.

سلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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