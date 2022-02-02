لبنان | لجنة المتعاقدين في الاساسي: لا عودة إلى التعليم غدا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - فبراير - 2022 9:25 مساءً

اعلنت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في بيان اليوم، ردا على “ما يتم تداوله عن فتح المدارس الرسيمة غدا وتكثيف الدروس”. ان “اللجنة الممثلة برئيستها نسرين شاهين توضح ان الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم لا زالوا بانتظار مرسوم بدل نقل عن كل يوم حضور الى المدرسة، وعليه لا عودة الى التعليم غدا”.

ونوهت “بنضال الاساتذة المتعاقدين ودفاعهم عن حقوقهم ولمشاركتهم في الاعتصام الذي نظمته اليوم امام المنطقة التربوية في النبطية”، داعية اياهم الى “رص الصفوف واستمرار التحركات والمشاركة في اعتصام يوم غد الخميس امام المنطقة التربوية في طرابلس، وبعد غد الجمعة في الاعتصام امام تمثال شكيب جابر في عاليه، ويوم السبت امام المنطقة التربوية في زحلة، عند الساعة العاشرة صباحا”.

بدوره أكد منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور أن “الإضراب الذي بدأته روابط السلطة وانهته عندما حصلت على حقوقها، ولم يعاقبها وزير التربية كل طيلة اضرابها بل كان رؤساء الروابط يقبضون كل يوم اضراب، فإن المتعاقدين يكملونه اليوم وسيبقى إلى أن يصبح مجلس الوزراء مجلس حرا ووطنيا ولا يميز ما بين موظف وموظف ليعطي الأول بدل نقل ويمنع عن الآخر هذا الحق”.

وأضاف: “طلبنا من وزير التربية أربعة أيام بدل نقل ووافق مجلس الوزراء على يومين، فليكمل وزير التربية خلال هذين اليومين نشاطاته واتصالاته ومساعيه لاقناع وزراء الحكومة بحق المتعاقدين هذا واذا أقر نعود الثلاثاء إلى المدارس وغير ذلك لن يكون كذلك”.