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لبنان | إقفال عدد من “السوبرماركت” وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين

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mayssa kassab 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 فبراير 2022 07:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

مواد غذائية

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، البيان الآتي:
“بتوجيه وطلب من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، قام المدير العام لوزارة الاقتصاد الاستاذ محمد ابو حيدر يرافقه مراقبون من مديرية حماية المستهلك وبمواكبة امنية، بجولة رقابية على محال “السوبرماركت”. وتم تسطير محاضر ضبط تلاعب بالأسعار في حق المخالفين كما إقفال عدد من “السوبرماركت” بإشراف القضاء المختص”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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