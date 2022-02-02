لبنان | إقفال عدد من “السوبرماركت” وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 فبراير 2022 07:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، البيان الآتي:

“بتوجيه وطلب من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، قام المدير العام لوزارة الاقتصاد الاستاذ محمد ابو حيدر يرافقه مراقبون من مديرية حماية المستهلك وبمواكبة امنية، بجولة رقابية على محال “السوبرماركت”. وتم تسطير محاضر ضبط تلاعب بالأسعار في حق المخالفين كما إقفال عدد من “السوبرماركت” بإشراف القضاء المختص”.