لبنان | الكهرباء… مجلس الوزراء يقترح زيادة بساعات التغذية والكلفة الى ارتفاع!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 فبراير 2022 07:14 مساءً - منذ ساعتين

اقترح مجلس الوزراء زيادة عدد ساعات التغذية 10 ساعات على ان تحتسب كلفة ٦ ساعات بكلفة عالية لكن تقل عن كلفة الموتورات وقال وزير الطاقة وليد فياض ان “ما طرحناه اليوم هو أن الحديث عن السلفة للكهرباء لا يمكن تناوله مجتزءاً فنحن بحاجة الى سلفة في السنة الاولى كي يكون هناك استدامة في السنوات اللاحقة”.

وفي هذا السياق، اكد فياض السعي لرفع التغذية بالكهرباء وزيادة الإنتاج وإجراء إصلاحات تنظيمية وتشريعية، الأمر الذي تلحظه خطة الكهرباء والتي سيكون لها انعكاس ماليّ بسبب الكلفة العالية في المرحلة الأولى نظراً لضعف الجباية.

وكان لبنان قد وقع عقدا مع الأردن الاسبوع الماضي يقضي باستجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا الأمر الذي سيزيد التغذية الكهربائية ساعتين اضافييتين بعد شهرين.

و عقد مجلس الوزراء اليوم جلسة بدأت صباحا واستؤنفت قرابة الثانية والنصف بعد استراحة قصيرة، واصل خلالها درس مشروع موازنة 2022. وافيد ان تم ارجاء البت في مسألة الدولار الجمركي لمزيد من الدرس والايضاحات التي سيحملها وزير المال يوسف الخليل، فيما تردد ان سيتم تحديده وفق سعر منصة صيرفة…

وقبل الجلسة، أكد وزير الاتصالات جوني القرم انه لا يريد أن يحصل في قطاع الاتصالات كما حصل في قطاع الكهرباء. واضاف قبيل جلسة الحكومة، “رفع التسعيرة 5 أضعاف ليست منزلة وأنا مستعدّ للنقاش”. وافيد لاحقا ان القرم عرض أفكاراً لزيادة دخل قطاع الاتصالات ومنها تسعير فواتير الهواتف على سعر ٩٠٠٠ ل.ل، وانه ابلغ المجلس ان العقد مع ليبان بوست انتهى”. من جهته، اعتبر وزير الاقتصاد أمين سلام أن لا يجوز رفع تسعيرة الاتصالات فهذا الأمر “رح يولّع البلد” لأنّ المواطنين لا يحتملون هكذا زيادات.

الى ذلك، تزامنت الجلسة الوزارية مع اضراب نفذه قطاع النقل البري اليوم قطع خلاله الطرقات ما اقفل المدارس وابواب عدد من الشركات. في المقابل، انخفض سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 3400 ليرة لبنانيّة، والمازوت 19600 ليرة، والغاز 16200 ليرة.