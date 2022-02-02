لبنان | تحضّروا لارتفاع كبير في عدّاد كورونا… ماذا كشف وزير الصحة عن مستجدات الوباء؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 فبراير 2022 04:16 مساءً - منذ 21 دقيقة

آخر تحديث: 2 - فبراير - 2022 3:51 مساءً

كشف وزير الصحة فراس الأبيض أن اصابات كورونا ستتجاوز الـ 10 آلاف اصابة في الأيام القادمة. وقال أبيض في مؤتمر صحافي: “اصابات فيروس كورونا ستتجاوز العشرة الاف اليوم”، مشيرا الى ان “الوضع لا يستدعي الاقفال العام، ولكن لا يمكننا تخفيف الاجراءات”.

كلام الأبيض يأتي وسط استمرار الحالات الايجابية على حالها منذ ما يقارب الشهر، اذ تسجّل وزارة الصحة يوميا بين 7 و 8 آلاف اصابة وعشرات حالات الوفاة.

ويتزامن الارتفاع المتوقع للاصابات الذي اعلن عنه ابيض مع عودة الحياة الطبيعية في مختلف المجالات والقطاعات و تخفيف القيود وعدم الالتزام الكامل باجراءات الوقاية كارتداء الكمامات والابتعاد عن الأماكن المكتظة. لا سيما ان البلد يعاني ازمة اقتصادية خانقة تمنع المرافق السياحية كالمطاعم والمقاهي والملاهي من الاغلاق او تشديد القيود على الناس.

ويشهد العالم كله ارتفاعا قياسيا لاصابات كورونا لم يسجلها منذ بدء الجائحة. فقد اعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق ان احد ابرز مظاهر المتحور الحالي اوميكرون هو الانتشار السريع.

الى ذلك، رصدت عشرات الدول متحورا فرعيا لأوميكرون بعد ما اعلنت بريطانيا الاسبوع الماضي عن اول حالة في البلاد، ولم يعرف حتى الان ما اذا كان هذا المتحور اشد فتكا من المتحورات السابقة اذ لا يزال العلماء يدرسون مظاهر “المتحور الشبح” .