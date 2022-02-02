لبنان | طليس: قطاع النقل البري لا يقفل الطرق على المواطنين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 فبراير 2022 01:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

أمل رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس خلال جولته على نقطة اعتصام القطاع عند مستديرة الدورة، ان “يتوصل مجلس الوزراء اليوم إلى حل والا سنضطر للقيام بخطوات تصعيدية أخرى لن تكون على حساب المواطنين بل باتجاه المسؤولين”.

وقال: “نأمل ان يبت مجلس الوزراء اليوم بنود الاتفاق مع قطاع النقل ومن ثم نتابع الآليات التنفيذية والتطبيقية لأنه لا يمكن التنفيذ بين ليلة وضحاها والمطلوب ان يقدم لنا وزير المالية جوابا اقله نأمل عن موضوع الدعم والاتفاق على اسعار المحروقات كي نتمكن من تخفيض كلفة النقل على المواطن”.

وشدد طليس على ان “قطاع النقل البري لا يقفل الطرق على المواطنين بل ترك بعض المسارب فنحن جزء من الناس ولا يمكن ان يستمر السائق العمومي في العمل بخسارة”.

وقال: “يجب أن يبت مجلس الوزراء بالمواضيع الملحة كافة منها، اتفاق دعم قطاع النقل البري وفق الآلية المتفق عليها، وقمع المخالفات وإعفاء السيارات العمومية من رسم الميكانيك والمعاينة، دعم الشاحنات التي تضررت في انفجار المرفأ وحل أزمة الشاحنات المبردة والنقل الخارجي، بالاضافة الى مشكلة الصهاريج وموضوع نقل الملكية الى اصحاب الاوتوبيسات وغيرها”.

واشار طليس الى ان “هذا التحرك لثلاثة ايام على ان يتم اتخاذ القرار المناسب على ضوء ما ستؤول اليه الامور في مجلس الوزراء. فقطاع النقل البري حريص على كل المواطنين ونحن جزء منهم وهو قطاع موحد لكل اللبنانيين في كل المناطق وككل القطاعات يعبر عن وجعه على الارض ومن الطبيعي ان يكون تحركنا على الأرض”.

واكد طليس ان “هذا القطاع يمثل كل الفئات والطوائف والمذاهب والمناطق والتيارات السياسية ولا يعمل لفئة معينة”.