لبنان | ابي خليل لصوت بيروت انترناشونال: يحق للموظفين مقاضاة المصارف التي اجبرتهم على قبض رواتبهم بالدولار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 فبراير 2022 01:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 2 - فبراير - 2022 11:17 صباحًا

ينتظر الموظفون ( اول الشهر) حتى يتقاضوا رواتبهم التي لم يعد لها قيمة اصلاً واذ بالمصارف تعمد الى سرقة ما تبقى لهذه الرواتب حيث عمدت بعض المصارف الى اجبار الموظفين الى سحب رواتبهم بالدولار في حين اصبح سعر السوق السوداء اقل من سعر صيرفة.

وشهدت عدة مناطق لبنانية احتجاجات من قبل الموظفين الذين رفضوا ان يسحبوا رواتبهم بالدولار .

في اي بلد نحن هل يحق للمصرف ان يجبر الموظف على سحب راتبه بالدولار مع الاشارة الى ان التعميم ١٦١ الصادر عن مصرف لبنان يترك حرية الخيار للشخص بسحب راتبه بالدولار او بالليرة اللبنانية

اي غابة نحن؟ اليس هناك من يحاسب اليس هناك من يراقب والى متى سيبقى هذا الاستغلال للشعب المسكين وهذا الاستخفاف بعقول اللبنانيين؟ انها فعلاً سرقة موصوفة واعتداء على ما تبقى لهذا المواطن من حقه بحياة كريمة

من الناحية القانونية يعتبر الباحث في مؤسسة JUSTICIA الحقوقية الأستاذ فارس أبي خليل في حديث لموقع صوت بيروت انترناشونال أنه مبدئيا العقد هو شريعة المتعاقدين وبالتالي هو الذي يرعى العلاقة بين الطرفين في اطار حرية التعاقد ما دام لا يخالف القوانين والانظمة المرعية الاجراء، فيجب اذا الرجوع الى أحكام العقد المبرم بين الطرفين مع استبعاد أن يفتح المجال لالزام العميل بالقبض بعملة اخرى. ولذلك بالنسبة الى رواتب القطاع العام والمحوّلة بالليرة اللبنانية فلا يمكن الزام الموظفين القبض بالدولار ، بمعنى انه لا يمكن للمصرف تحويل الراتب من الليرة الى الدولار سندا الى تعميم صادر عن مصرف لبنان لأن هكذا تعميم يمكن ان يعتبر مخالفا للقوانين، وحتى لو تم ذلك بموجب قانون فان هكذا تشريع قد يطعن بعدم دستوريته.

ويوضح ابي خليل أنه من الناحية النظرية يحق لهؤلاء الموظفين مقاضاة المصارف، مع الأخذ بعين الاعتبار ان الدعاوى تستغرق وقتا وجهداً وكلفة يجب احتسابها