لبنان | ما حقيقة الدوي الذي سمع في عدد من المناطق؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 فبراير 2022 01:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - فبراير - 2022 11:13 صباحًا

سمع دوي بعدد من المناطق حيث أصيب عدد كبير من المواطنين بالذعر.

وأفادت المعلومات الأمنية لـ”النهار” والتي حصلت عليه من مصدر أمني بأن “لا حدث أمني حصل على الأرض”، لافتة إلى أنّه “من المرجح أن يكون الصوت ناتج عن خرق جدار الصوت من قبل الطيران الإسرائيلي”.

في المقابل، أشارت معلومات صحفية إلى ألا صحّة للمعلومات عن دوي انفجار في بيروت وبحسب المعلومات الأوّليّة هي إمّا غارات وهمية فوق معظم المناطق أو خرق لجدار الصوت.