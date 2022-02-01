لبنان | بعد توقيف قاتل طبيب الأسنان … ماذا قالت عائلته؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 1 - فبراير - 2022 9:03 مساءً

اعلنت عائلة فهد منفذ جريمة ابلح في بيان، انها “تتبرأ من الجاني”، وقالت: “حدث مزلزل اصابنا واصاب عائلة جاسر وأبو زغيب، وكأننا فقدنا النطق أمام المصاب الأليم الذي ذهب ضحيته الدكتور ايلي جاسر الذي تربطنا به وبأهله وأخواله أمتن العلاقات منذ زمن بعيد. نخجل امام هذا المصاب كون المنفذ هو من عائلتنا، ونحن عائلة فهد بكل افرادها نتبرأ من الجاني الى الأبد، ونطلب من القضاء إنزال أشد العقوبات بحقه إحقاقا للحق وتطبيقا للعدالة، وهذا لن يعوض دم إيلي الطاهر الغالي. الصبر والسلوان لعائلته وأهله”.

وكانت مدينة زحلة قد فُجعت اليوم بنبأ وفاة طبيب الأسنان إيلي جاسر الذي كان قد تعرض للطعن بآلة حادة من قبل شخص في عيادته ببلدة أبلح، عند مستديرة ابلح الفرزل.

الطبيب جاسر وهو في العقد الثالث من العمر، وافته المنية جراء تعرضه لعدة طعنات قاتلة من قبل شخص داخل العيادة، وقد عمل عناصر الدفاع المدني على نقله إلى مستشفى الخوري العام في زحلة، حيث توفي هناك.

ناشطون من بلدة ابلح قالوا ان الجاني من آل فهد وهو من نفس البلدة أبلح وانه قام بهذه الجريمة النكراء على خلفية تأخير موعده ساعة.

بدورها استنكرت نقابة اطباء الاسنان في لبنان –بيروت- بشدة الاعتداء الغاشم الذي ذهب ضحيته الزميل الدكتور ايلي جاسر خلال تأدية واجبه الانساني في عيادته، وتدين النقابة التفلّت الأمني المستشري ، كما طالبت النقابة، القوى الأمنية والقضائية بالتحقيق الفوري في هذه الجريمة البشعة وانزال اقصى العقوبات بالمجرمين العابثين بأمن البلاد والعباد. كما تحتفظ النقابة بحقها في الادعاء حرصا على كرامة وحياة الزملاء ومنعا لتكرار مثل هذه الجرائم.