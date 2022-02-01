لبنان | كيف ستتضامن الشركات المستوردة للنفط مع تحركات النقل البرّي؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 فبراير 2022 09:00 مساءً - منذ 39 دقيقة

اعلن تجمع الشركات المستوردة للنفط APIC في بيان، انه “تضامنا مع تحرك اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، وحفاظا على السلامة العامة وعدم تنقل صهاريج المحروقات على الطرقات، ستتوقف الشركات المستوردة للنفط عن تسليم المحروقات في مستودعاتها يوم غد الأربعاء الواقع فيه 2 شباط 2022”.

وفي هذا الاطار، أعلن وزير التربية اقفال المدارس والجامعات غدا على ضوء اضراب اتحادات النقل البرّي.

وكان الاتحاد قد أكد المضيّ في الاضراب بعد تناقل بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي اخبارا عن محاولات لحل الازمة واتصالات من اجل تعليق او الغاء الاضراب حول تحرك النقل البري غدا، وقال في بيان: “يهم نقابات قطاع النقل البري في لبنان نفي ذلك نفيا قاطعا كل ما جاء حول هذا الكلام، وهي ماضية باصرار في تنفيذ التحرك يوم غد على جميع الاراضي اللبنانية وعلى ابعد مستوى، اقتضى للتوضيح”.