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لبنان | بعد الدعوة إلى الإضراب غداً… هل تفتح المدارس والجامعات؟

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mayssa kassab 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 فبراير 2022 09:00 مساءً - منذ ساعة واحدة

مدرسة - تعبيرية

أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في بيان أنه “بعد التواصل مع الجهات الأمنية المعنية، قرر إقفال الثانويات والمدارس والمعاهد والمدارس الفنية والجامعة اللبنانية والجامعات الرسمية والخاصة كافة يوم غد الأربعاء، وذلك بسبب الاعلان عن التحرك المطلبي لدى العديد من القطاعات العمالية والوظيفة وبرنامج تسكير الطرق”.

وأشار البيان إلى أنّ “ذلك حفاظا على سلامة التلامذة والطلاب والهيئات الإدارية والتعليمية”.

ودعا الوزير في بيانه، “المدارس والمؤسسات التربوية كافة، إلى تكثيف الدروس بعد غد لتعويض الفاقد التعليمي”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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