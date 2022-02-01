لبنان | “التجمع الطبي” طالب وزير الداخلية بحماية الاطباء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ 32 دقيقة

طالب رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني وممثل الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية في لبنان البروفسور رائف رضا، في بيان، وزير الداخلية بسام مولوي “بوضع حد للفلتان الأمني المتكرر على الأطباء، لا سيما في أقسام الطوارئ من قبل بعض الموتورين الاشرار الذين يلجؤون للنيل من الأطباء”، مشيرا الى ان تكرار الاعتداءات على الاطباء في المستشفيات، بالضرب والشتم والقدح والذم، دون إجراءات رادعة وزاجره شجع هؤلاء المتفلتين على تكرار أفعالهم الجرمية وآخرها ما حصل في مستشفى الشيخ راغب حرب في النبطية وقبلها بأيام في مستشفى المقاصد”.

وأعلن التجمع انه “وبانتظار تصديق مجلس النواب على قانون حصانة الطبيب نطالب معاليه بوضع العناصر الأمنية امام المستشفيات للحد من هذه الظواهر الشاذة ومن يقف وراءهم وإنزال أشد العقوبات حتى السجن صونا للحق والعدالة وكرامة الأطباء الذين يعملون في ظروف قاهره خدمة لرسالة الطب والإنسانية، قبل خسرانهم سواء بإقفال المستشفيات او بهجرة الأطباء في هذا الزمن الرديء الذي يمر به الوطن، دون أن ننسى ما يتعرض له الأطباء في عياداتهم في أكثر من منطقة، حيث أصبحوا مكسر عصا وتحت رحمه هؤلاء الشاذين”.