لبنان | سناء غادرت منزلها ولم تعد!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 25 دقيقة

آخر تحديث: 31 - يناير - 2022 6:48 مساءً

عممت المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلـي _ شعبــة العلاقــات العامة صورة تعود لفتاة سورية تدعى سناء دياب غادرت منزلها ولم تعد.

وجاء في بلاغ المديرية ما يلي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: سناء محمود ذياب (مواليد عام ١٩٨٥، سورية) التي غادرت بتاريخ ٠٨-١-٢٠٢٢، مكان اقامتها الكائن في محلة فردان، ولم تعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة الروشة في وحدة شرطة بيروت على الرقم: ٧٧١٩٦٢-٠١، للإدلاء بما لديهم من معلومات.