لبنان | وزارة الخارجية: ندين الاعتداء الصاروخي على دولة الامارات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 46 دقيقة

آخر تحديث: 31 - يناير - 2022 6:33 مساءً

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداء الصاروخي الذي تعرضت له دولة الامارات العربية المتحدة فجر الاثنين ٣١/١/٢٠٢٢ والذي تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراضه وتدميره، مؤكدة تضامنها مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً و شعبًا في وجه اي اعتداء يطال سيادتها وامنها واستقرارها وسلامة اراضيها.

وكانت الدفاعات الاماراتية قد صدّت امس اعتداء صاروخيا نفّذته ميليشيا الحوثي. وليس هذا الاعتداء الأول على الامارات، اذ تعرضت لأكثر من هجوم في الآونة الأخيرة.

وأدان وزراء الخارجية العرب الاعتداءات الحوثية على الامارات والسعودية عقب اجتماع عقد في الكويت أمس بحضور أمين عام الجامعة العربية أحمد ابو الغيط الذي أكد ان الحوثيين يتلقون دعما من جهات اقليمية ولا يريدون التوصل الى حل سلمي للأزمة اليمنية.