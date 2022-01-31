لبنان | شيخ عقل الموحّدين متصلا بالمفتي: متضامنون مع الطائفة السنية الكريمة حيال الظروف الناشئة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 يناير 2022 06:06 مساءً - منذ 9 دقائق

أجرى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى اتصالا هاتفيا اليوم، بمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أكد خلاله “التضامن مع الطائفة السنية الكريمة حيال الظروف الناشئة وما تتطلبه المرحلة الراهنة من الوقوف الى جانبها، بما تتميز به هذه الطائفة الكريمة من غنى وطني واجتماعي، يخولها القيام بدور اساسي في المحافظة على وحدة لبنان وتنوعه الروحي والسياسي العام”.

وكان تشديد من الطرفين على “المسؤولية المشتركة في المهمتين الروحية والوطنية العامة، وأهمية التلاقي والتواصل الدائمين لتجاوز الازمات الصعبة التي يعيشها لبنان راهنا”.