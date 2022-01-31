لبنان | عويدات يحيل موقوفي شبكات التجسس على القضاء العسكري

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 يناير 2022 06:06 مساءً - منذ 32 دقيقة

آخر تحديث: 31 - يناير - 2022 5:39 مساءً

أحال النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات، 21 شخصاً ممن جرى توقيفهم بشبهة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي، على النيابة العامة العسكرية للادعاء عليهم وملاحقتهم، كما سلّمها أيضاً محاضر التحقيقات الأولية التي أجرتها معهم شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

وأكد مصدر قضائي لـ”صوت بيروت أنترناشونال”، أن “هؤلاء الموقوفين هم الذين رست عليهم قائمة التوقيفات، من أصل 40 شخصاً خضعوا للتحقيقات الأولية على مدى أكثر من أسبوعين، وبعد تعزيز الشبهات عن أدوار لهم في جمع معلومات لصالح الاستخبارات الإسرائيلية، ومشغليهم الموجودين في دول أوروبية”.

وتوزّعت نشاطات أفراد الشبكات المذكورة على مناطق متعددة، إذ لفت المصدر الى أن المعلومات خلصت إلى أن هؤلاء “كلّفوا بمهام استطلاع ورصد لمواقع تابعة لـ “حزب الله” في مناطق عدّة في جنوب لبنان كما في الضاحية الجنوبية والبقاع، كما أوكل إليهم جمع معلومات عن شخصيات سياسية لبنانية وقيادات حزبية، ومواقع أمنية وعسكرية”، مشيراً إلى أن “المشتبه بهم ينتمون إلى جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية، متورطين في أعمال التجسس لصالح العدو الاسرائيلي”.

واعترف المصدر نفسه المطلع على مضامين محاضر التحقيقات الأولية، أن “بعض هؤلاء الموقوفين كانوا ضحية الظروف الصعبة التي أوصلتهم إلى الواقع، لأن مشغليهم استغلّوا أوضاعهم الاجتماعية الصعبة، واستدرجوهم إلى هذا الميدان بحجة تأمين فرص عمل لهم”، متوقعاً أن “يتوصّل التحقيق الاستنطاقي إلى أدلة ومعطيات إضافية بهذا الشأن”.