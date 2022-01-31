لبنان | المؤسسات التربوية في البقاع في مهبّ الثلوج والإضراب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 يناير 2022 06:06 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 31 - يناير - 2022 4:40 مساءً

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في راشيا بأن المؤسسات التربوية في قرى راشيا والبقاع الغربي لا تزال شبه مشلولة بسبب اضراب بعض الروابط والاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي والثانوي والمهني من جهة، وتراكم الثلوج في غالبية القرى المرتفعة، في حين فتحت بعض المدارس المتوسطة الرسمية ابوابها بشكل تفاوت بين مدرسة وأخرى، وسط بعض الخروق من المدرسين المتعاقدين الذين رفعوا الصوت وطالبوا بإنصافهم أسوة بزملائهم، مؤكدين أن “ما يحصل كارثي ويجب رفع أجر الساعة واعطاؤهم بدل نقل والتسعين دولارا كاملة دون احتسابها على عدد الساعات التي تحسب وفق عقودهم”.

وأفاد منسق المتعاقدين في التعليم المهني والتقني موسى زغيب بأن “شللا تاما يحدث في القطاع التربوي المهني، بعد اعلان الاضراب من قبل لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في المناطق اللبنانية كافة ورفض العودة قبل تحقيق الحد الأدنى من المطالب”.

وسجل التزام شبه تام من الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني، حيث اقفلت المدارس والمعاهد ابوابها مع متابعة تسيير الاعمال الادارية.