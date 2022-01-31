لبنان | هل سيترشح الرئيس ميقاتي شخصيا للانتخابات؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 يناير 2022 06:06 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن النائب علي درويش في حديث خاص لصوت بيروت انترناشونال ان الرئيس نجيب ميقاتي يتطلع للصيغة الوطنية ويرى الصورة على المستوى العام وعلى اساسها يأخذ القرار اذا كان سيترشح للانتخابات في طرابلس بناءً على هذه المعطيات.

واكد انه سيكون هناك حضور للرئيس ميقاتي في الانتخابات من خلال لائحة او حضوره شخصيا. واضاف ان ترشح ميقاتي شخصيا امر يعود له والمعطيات بين يده تؤهله لاتخاذ القرار المناسب خلال فترة زمنية ليست بعيدة.

واشار درويش لصوت بيروت انترناشونال الى انه من الممكن ان يترشح حزب العزم لوحده في الانتخابات المقبلة لاننا لدينا قدرة معينة، كما وان هناك فسحة من الوقت لنرى اذا سيكون هناك تحالفات. وعن ترشحه للانتخابات قال درويش اننا موجودون وهناك وقت لاعلان اذا كنت مرشحا. وعن ترشح نجل الوزير السابق جان عبيد، اعلن ان هذا القرار يعود له والموضوع مطروح وسنترك الامور حتى تنضج لنعلنه.