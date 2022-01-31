لبنان | عكّار تشهد تفاقما في عدد السرقات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ 36 دقيقة

آخر تحديث: 31 - يناير - 2022 4:05 مساءً

اشارت “الوكالة الوطنية للاعلام” الى تفاقم ظاهرة السرقات في عكار وخصوصا سرقة الأسلاك الكهربائية، حيث لا يكاد يمر يوم دون ان يبلغ عن سرقات تحصل هنا، واخرى هناك، معظمها يستهدف محولات وشبكات التيار الكهربائي، مما يؤدي الى حرمان قرى ومناطق بإكملها من ساعات التغذية القليلة التي تصلها عبر التقنين .

وفي هذا السياق، يقوم مجهولون بسرقة شبكات التيار الكهربائي عن مخرج البحر والمحمرة عند شفق البارد، بالإضافة الى سرقة الشبكة العامة على الطريق الدولي التي تغذى مخرج ببنين-العبدة، والشبكة التي تغذى مخرج بلدة عرقة على الطريق العام ، كما تم سرقة الشبكة التي تغذي مخرج المطار تلحياة. هذا فضلا عن السرقات التي حصلت في المحولات الكهربائية، حيث تم سرقة محطات التحويل في بلدة العمارة، وبلدة فسيقين، وايضا ببلدة تلعباس.

وتقوم الفرق الفنية التابعة لشركة BUS ورغم الاجواء العاصفة بإصلاح ما امكنها من اعطال ومن شبكات كهربائية ، ومد شبكات بديلة عنها.