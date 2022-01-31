لبنان | إليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

انتهت جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة للعام 2022.

وقال وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي، بعد الجلسة إن “وزير الداخليّة بسام مولوي أطلع المجلس على ضبط 17 شبكة تجسّس لمصلحة العدو الإسرائيلي وتبيّن أن دور هذه الشبكات محليّ وإقليميّ”.

وأشار الى ان “مجلس الوزراء طلب المزيد من الاستفسارات من وزير الطاقة بشأن سلفة الكهرباء في الجلسة المقبلة وتمّ البحث في الدولار الجمركي ولم يُبتّ”.

ولفت الى انه “تم البحث في الرعاية الاجتماعية لتغطية مساهمات الدولة في المؤسسات التي تُعنى بالمسنّين والمدمنين وذوي الحاجات الخاصة والنساء المعنّفات وتمّت زيادة هذه المساهمة لغاية 400 مليار ليرة لبنانية”.

واقر مجلس الوزراء المساهمة الاجتماعية للقطاع العام بـ75 بالمئة من أساس الراتب بما لا يقل عن مليونين ولا يزيد عن اربعة ملايين، أما بالنسبة للمتقاعدين فقد اعتمدت نسبة الـ٧٥ بالمئة بشكل مقطوع.

وستشمل المساعدة الاجتماعية كل من يخدم المرافق العامة من الادارة العامة والضمان الإجتماعي والقطاع التعليمي والمستشفيات مع بعض الضوابط لمن يتلقون الهبات.