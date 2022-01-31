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لبنان | محمد الأمين رداً على المفتي أحمد قبلان: الدولة هي المرجعية الوحيدة في قرار السلم والحرب

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 31 - يناير - 2022 2:04 مساءً

العلامة علي الأمين ونجله محمد

غرد محمد الأمين نجل العلامة المفتي “علي الامين” ردا على المفتي قبلان عبر حسابه على تويتر حيث قال:

“المفتي الشيخ أحمد قبلان اخبر اللبنانيين بأن خيار الشيعة وكل وطني يبدأ وينتهي بالمقاومة،انتهى. إن الذي يحدد خيارات المواطنين السياسية المتعلقة بمصير الوطن والشعب هي الدولة، وهي المرجعية الوحيدة في قرار السلم والحرب وسواها من القضايا التي تتولاها الدول في شعوبها وأوطانها.”

كلام الأمين جاء رداً على كلام المفتي الجعفري أحمد قبلان، حيث قال في كلمة له أمس “وليعلم الجميع أن خيار الشيعة وكل وطني حر يبدأ وينتهي بالمقاومة، وسنخوض معارك لبنان الإنتخابية والسياسية بنفس وطني مقاوم ”

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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