لبنان | نقابة الممرضات والممرضين: مسلسل العنف المتنقل يضرب بالصّميم قطاعنا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

اعتبرت نقابة الممرضات والممرضين، انه “في ظل الظروف الصعبة والقاسية التي دفعت بالجسم التمريضي الى الكفاح والتضحية من أجل خدمة المرضى، تعرض الممرضات والممرضون في مستشفى الشيخ راغب حرب لاعتداء سافر سقط بنتيجته عدد من الجرحى من بين العاملين في قسم الطوارئ ما استدعى تحركا فوريا من قبل النقابة واجراء الاتصالات مع المستشفى والمعنيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.

ودانت النقابة في بيان هذه التصرفات المتهورة واللامسؤولة من قبل ذوي المرضى من دون أي مبرر رغم أنها تتفهم وجع الناس وخوفهم وقلقهم، لكن مسلسل العنف المتنقل يضرب بالصّميم قطاع التمريض ويدفع به أكثر الى الهجرة بحثاً عن ظروف عمل وبيئة آمنة خوفا على حياتهم وحياة عائلاتهم”.

ورفعت النقابة الصوت وطالبت باتخاذ “الاجراءات الادارية والأمنية التي تمنع تكرار هذه الأعمال وطالبت إدارات المستشفيات والأجهزة الأمنية والقضائية تأمين الحماية اللازمة لكل المستشفيات وملاحقة المعتدين وتوقيفهم وإنزال العقوبات ‏في حقهم، كي تشكّل رادعاً لكل من تسول له نفسه التعرض للجسم التمريضي أو الجسم الطبي أثناء قيامه بعمله في خدمة الناس والصحة، وبخاصة في هذه الظروف الاستثنائية، وكي لا تضطر النقابة الى اللجوء الى خطوات تصعيدية”.